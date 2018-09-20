2018/09/20 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في 17 سبتمبر/أيلول 2018 تمت إذاعة معلومات هامة عن حادث تحطم طائرة ركاب ماليزية في عام 2014.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغرب يخفي دليلا على مسبب كارثة "بوينغ-777") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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