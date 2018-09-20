2018/09/20 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "غوغل" الأمريكية أطلقت تحديثا جديدا لنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها، يطرح لوحة مفاتيح "عائمة".

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