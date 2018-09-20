ماذا لو تعرضت الأماكن المقدسة في السعودية لاعتداءات خارجية... رئيس الوزراء الباكستاني يرد

2018/09/20 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، عمران خان، المملكة العربية السعودية، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ فوزه بالانتخابات.

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