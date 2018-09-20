تركيا تفرض رسوما مؤقتة على بعض واردات الحديد ومنتجاته

2018/09/20 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت تركيا، رسوما مالية إضافية بنسبة 25 بالمئة على بعض واردات الحديد ومنتجاته.

ووفقا لقرار وزارة التجارة التركية نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، فان " تركيا فرضت رسوما مالية اضافية 25% على بعض واردات الحديد ومنتجاته لمدة 200 يوم كإجراء وقائي مؤقت".

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