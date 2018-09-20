فان دايك: ليفربول يؤمن بقدرته على حصد كل البطولات

2018/09/20 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أكد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، أن فريقه يسعى لحصد كل البطولات التي ينافس عليها هذا الموسم ولديه إيمان على مقدرته بتحقيق الأمر.

وبدأ ليفربول الموسم حتى الآن بشكل مميز، إذ يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وفاز على بي إس جي في افتتاح لقاءاته بدوري الأبطال.

وقال فان دايك في تصريحات للمراسلين: "إذا كنت لا تؤمن بالفوز من الأفضل أن لا تلعب وتبقى بالمنزل، يجب أن تؤمن بالفريق ككل".



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وأضاف: "أنا استمتع بوجودي هنا، وأتمنى أن نستمر في البداية الجيدة، سيأتي يوم سنتراجع بالتأكيد، ولكن لست قلقا لأن ردة الفعل هي ما ستحدد مسارنا".

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وأتبع الهولندي: "الجميع متحمس، نعرف أن الموسم طويل وهناك أربع بطولات، ولكن نريد الفوز بها جميعا وفي عقولنا نؤمن بهذا".

وأردف فان دايك: "يجب أن تكون طموحا بحجم تاريخ هذا النادي ونفوز بكل شيء، الأمر صعب ولكن سنحاول ويبقى أن نبقى على نفس المسار".

وختم قائلا: "هناك مباريات عدة قادمة وصعبة بداية من ساوثامبتون، مرورا بتشيلسي ووصلا للقاءات هولندا، ولكن سنستعد وسأكون جاهزا".

ويلعب ليفربول بالدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل خارج أرضه مع ساوثامبتون.

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