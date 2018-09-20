مؤيد اللافي يفسخ عقدة مع الشباب السعودي من طرف واحد

2018/09/20 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أكدت تقارير صحفية مقربة من نادي الشباب السعودي عن وصول رياض اللافي وكيل أعمال الليبي مؤيد اللافي لاعب فريق الشباب لسعودي قرار بفسخ العقد من قبل الفيفا.

ويأتي هذا القرار عقب وضع اللاعب على قوائم الاستثمار من بداية الموسم الحالي، حيث وكيل اللاعب بحسب التقارير على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفسخ عقده من طرف واحد.

وبهذا القرار يصبح اللاعب حرا يحق له التسجيل لأي ناد خلال الفترة المقبلة بحسب ما أكد له الفيفا على ذلك.



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وكان اللافي قد رفع شكوى الشهر الماضي ضد ناديه، حيث ينتظر قرارا آخر بإلزام نادي الشباب بتسليمه مستحقاته المالية التي تصل إلى 1.8 مليون ريال.

📃مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 17, 2018يُذكر أن اللافي قد خرج من حاسبات المدير الفني الروماني ماريوس سوماديكا مدرب الفريق حيث أبدى رغبته في ضم اكثر من لاعب جديد وهو ما كان بالفعل في الميركاتو الصيفي.





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