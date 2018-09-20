تعرف على الدول المحترمة والدول الغير محترمة..

2018/09/20 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيسير سعيد الاسدي

الدول المحترمة ذات السياده والحريصة على ثرواتها العامة لاتمنح رجال احزابها الذين فشلوا في وزاراتهم ولم يوفقوا في تشريع قوانين تحمي البلد من المخاطر الداخلية والخارجية رواتب تقاعدية ؟!

الدول المحترمة ذات السيادة يتقاعد رئيس جمهوريتها او وزرائها ويعودون لوظائفهم السابقة ويسكنون في بيوتهم السابقة التي كانو يسكنوها قبل الترشيح ؟!!

اما الدولة الغير محترمة وناقصة السيادة فهي التي تمنح غازي الياور الذي تراس العراق لمدة شهر وكومبارسات عملت لتسعة اشهر بالجمعية الوطنية ملايين الدنانير شهريا كرواتب تقاعدية ينفقوها في امريكا واوربا وايران ؟!!

الدول غير المحترمة وناقصة السيادة هي التي تمنح رواتب تقاعدية للمسؤولين المحليين الذين قضوا سنوات عملهم يبحثون عن المستثمر للفائدة الشخصية على حساب مدنهم؟!!

السيادة الوطنية واحترام القانون تبدا من الاعلى وتنطلق للادنى ؟!!

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