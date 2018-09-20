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انطلاق مسيرة العاشر من محرم في بيروت
2018/09/20 | 10:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد..

انطلقت مسيرة العاشر من محرم، صباح اليوم الخميس، في الضاحية الجنوبية لعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة حشود جماهيرية كبيرة.

وتشق حشود المشاركين في المسيرة شوارع الضاحية وصولاً الى منقطة الكفاءات حاملين أعلام ولافتات شعارات العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام السبط الحسين عليه السلام.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة خلال المسيرة يتطرق فيها الى أبرز التطورات.

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