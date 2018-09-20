2018/09/20 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

انطلقت مسيرة العاشر من محرم، صباح اليوم الخميس، في الضاحية الجنوبية لعاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة حشود جماهيرية كبيرة.

وتشق حشود المشاركين في المسيرة شوارع الضاحية وصولاً الى منقطة الكفاءات حاملين أعلام ولافتات شعارات العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام السبط الحسين عليه السلام.

ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلمة خلال المسيرة يتطرق فيها الى أبرز التطورات.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مسيرة العاشر من محرم في بيروت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مسيرة العاشر من محرم في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).