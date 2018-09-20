محمد الحنفي - مبروم الذي أعرفه...

2018/09/20 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي إلــــــــى:روح الفقيد مبروم لحسن في ذكرى وفاته.كان إنسانا...كان مناضلا...كان شهما...كان صديقا...للعمال / الأجراء...كان رفيقا...للكادحات / الكادحبن...كان أملا...للعمال / الأجراء...لكل الكادحات...لكل الكادحين...كان قائدا...في النقابة...كان قائدا...في السياسة...يتتبع...كل صغيرة وكل كبيرة...في حياة الحركة...في حيا......

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