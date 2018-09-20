English | كوردى


#محمد الحنفي - مبروم الذي أعرفه...
2018/09/20 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_الحنفي إلــــــــى:روح الفقيد مبروم لحسن في ذكرى وفاته.كان إنسانا...كان مناضلا...كان شهما...كان صديقا...للعمال / الأجراء...كان رفيقا...للكادحات / الكادحبن...كان أملا...للعمال / الأجراء...لكل الكادحات...لكل الكادحين...كان قائدا...في النقابة...كان قائدا...في السياسة...يتتبع...كل صغيرة وكل كبيرة...في حياة الحركة...في حيا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - مبروم الذي أعرفه...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - مبروم الذي أعرفه...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بعد “تصرف غير مسؤول”.. إعادة سفير العراق في طهران واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
⋙ هيومن رايتس ووتش تنشر تقريراً حول القصف التركي لمواقع العمال الكوردستاني
⋙ تقرير الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب
⋙ سائرون:العبادي أصبح “مجرد ذاكرة”
⋙ فيسبوك تجهز "غرفة حرب"
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| «صناعة الفخار».. موروث شعبي تقليدي في بغداد
⋙ فيديو| محمد سامي.. «طبيب» يبدع في فن المصغرات
⋙ بالصور.. موكب حسيني يجمع كل طوائف كركوك وقومياتها يجوب شوارع المحافظة
الأكثر شيوعا