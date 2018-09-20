الخارجية “تفتح تحقيق مع الإيراني الأصل سفير العراق في طهران”

2018/09/20 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 20 شتنبر 2018 - 10:29 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية إعادة سفير عراقي الى العاصمة بغداد وفتح تحقيق معه.وقال الخارجية في بيان : إن “تأسف وزارة الخارجية للتصرف غير المسؤول الصادر من سفير العراق لدى طهران مع المواطنين العراقيين ، وقد وجه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري بإعادة السفير الى بغداد فورا على أثر هذا التصرف ، والتحقيق بالأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك”.وأضاف “تهيب الوزارة ببعثاتها كافة أن تكون بخدمة المواطن وعونا له وساهرةً على خدماته وأن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتا للمواطنين العراقيين أسوة بالبعثات الأخرى”.بذكر ان السفير راجح الموسوي طرد العراقيين الذين قدموا بلاغات ضد ايران بتعاملها السيىء معهم وقال لهم قدموا مظالمكم الى وزارة الخارجية في بغداد.



والموسوي هو من اصول ايرانيةز

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