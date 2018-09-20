2018/09/20 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

عد عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق محمود الربيعي، العقوبات الأميركية على حركتي العصائب والنجباء “اعتداء” على العراق، مشيرا إلى أن توقيت العقوبات “سياسي بحت”.

وقال الربيعي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “توقيت العقوبات الأميركية ضد العصائب والنجباء سياسي بحت ودليل على اننا هزمناهم سياسيا”، مؤكدا أن “العقوبات الأميركية جاءت نتيجة لفشل جهود مبعوث ترامب”.

واعتبر الربيعي “العقوبات الأميركية ضد العصائب والنجباء اعتداء على العراق”، لافتا إلى أن “العقوبات جاءت بعد فشل فتنة البصرة بفضل حكمة فصائل المقاومة الإسلامية”.

وأكد عضو المكتب السياسي للعصائب أن “القوى السياسية الجديدة حطمت مشروع مبعوث ترامب”، مؤكدا أن “هناك تفاهمات جيدة جدا بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة”.



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