حزب بارزاني: رئاسة الجمهورية من حصتنا

2018/09/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 20 شتنبر 2018 - 10:35 ص

أربيل /شبكة أخبار العراق- اعتبرت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، الخميس، منصب رئاسة الجمهورية بأنه من “استحقاق حزبها” كاستحقاق انتخابي، فيما اشارت الى أن القوى السياسية تتوجه لتكون المرحلة المقبلة “مرحلة تغيير”.وقالت دخيل في حديث صحفي لها اليوم: إن “الدورات السابقة جرى فيها تعارف على ان يكون منصب رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني ورئاسة الاقليم للديمقراطي”، مبينة أن “السياسة لايوجد فيها شيء ثابت وهي تجري وفق المتغيرات بالواقع السياسي، وكما نراه بتولي منصب رئيس البرلمان او الحكومة التي لا تمثل حكرا لطرف سياسي بل هي جزء من التمثيل المكوناتي لمكون معين”.وأضافت دخيل، أن “الديمقراطي هو الحزب الذي حصل على اعلى الاصوات ولدينا توجه ومتمسكين حتى اللحظة بان يكون منصب رئيس الجمهورية لنا وان يتوجه الاتحاد الوطني للحصول على مناصب اخرى ضمن الكابينة الوزارية او غيرها”، لافتة الى أن “الكرد سيذهبون الى بغداد بمرشح واحد وخاصة الحزبين الرئيسين في الاقليم والحوارات مستمرة، ومن الممكن حسم الاتفاقات باي لحظة”.وبينت دخيل، أن “التوجه لدى القوى السياسية ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة تغيير، ونعتقد انه من المناسب ان يكون ضمن هذه المتغيرات منصب رئيس الجمهورية من حصة الديمقراطي الكردستاني ولدينا شخصيات عديدة تمتلك الخبرة والكاريزما والمهنية للتصدي لهذا المنصب وبحسب من يراه رئيس الحزب مسعود بارزاني مناسبا للترشح عن الحزب لشغل المنصب، وسنذهب الى بغداد بمرشح واحد للحزب”، مشددة أن “الخلافات مع الاتحاد ليست عميقة او كبيرة كما يظن البعض وما نراه ان تمسكنا بالمنصب ليس لسبب سياسي بل نعتقد انه استحقاق انتخابي”.

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