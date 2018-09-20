القضاء يعلق على توضيح الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ما صرح به العبادي

2018/09/20 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار، الخميس، على توضيح الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن ما صرح به رئيس الوزراء حيدر العبادي عن التريث في قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء.

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