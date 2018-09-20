البصرة تتعاقد مع شركة المانية لنصب أكبر معمل لانتاج المقرنص في البصرة

2018/09/20 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة النرجس للمقاولات في البصرة اليوم الخميس، عن توقيع عقد مع شركة ZENITH الالمانية لنصب اكبر معمل في العراق باحدث التقنيات لأنتاج الحجر المقرنص والقطع الخرسانية العازلة للحرارة.

وقال المدير المفوض الشركة حاتم الدراجي في تصريح له ان الشركة الألمانية لتصنيع المعامل الخاصة بالمقرنص تعمل بطاقة إنتاجية في اليوم الواحد تصل الى ما يعادل بناء ثلاثة منازل.

واضاف ان المعمل يحتوي على تقنيات حديثة في تطوير البناء حيث سيتم نقله إلى العراق خلال ثلاثة أشهر مقبلة تمهيدا لتنصيبه في البصرة.

وتابع انه سيتم تشغيل ايادي عاملة من المحافظة يجري تدريبها من قبل كوادر المانية متخصصة

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