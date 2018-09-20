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صراع مرير على رئاسة العراق والعبادي مهدد بمغادرة حزبه
2018/09/20 | 10:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يضغط الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني لتأجيل انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان العراقي إلى ما بعد انتخابات الإقليم في 30 الشهر

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