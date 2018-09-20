انفجار عنيف يهز مدينة جلال آباد شرق أفغانستان

2018/09/20 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الخميس، بوقوع انفجار عنيف بمدينة جلال آباد في ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، ما أدى إلى سقوط ضحايا.

ونقلت عن الناطق باسم محافظ الولاية عطاء الله خويجاني، أنه يتم حاليا تحديد عدد ضحايا الانفجار.هذا ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير.

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