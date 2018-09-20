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سائرون:العبادي أصبح “مجرد ذاكرة”
2018/09/20 | 10:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 20 شتنبر 2018 - 10:40 ص

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، أن عزم حزب الدعوة الإسلامية على طرد أو تجميد عضوية رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي لعدم التزامه بالتعهدات مع حزبه لن تغير في حظوظه لتولي منصب رئاسة الوزراء.وقال القيادي في التحالف، رائد فهمي في تصريح صحفي له اليوم: ان “طرد أو تجميد عضوية العبادي في حزب الدعوة خلال المرحلة الحالية لن يغير في حظوظه لتولي منصب رئاسة الوزراء للولاية الثانية خلال تشكيل الحكومة”، لافتا إلى إن “الطرد والتجميد شيء والانسحاب شيء أخر”.وأضاف إن “حظوظ العبادي لازالت ضعيفة بين المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء”، مبينا إن “العبادي كان يمتلك فرصة كبيرة لو انسحب من حزب الدعوة الإسلامية خلال المرحلة السابقة”.وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب ، في وقت سابق رئيس الوزراء حيدر العبادي بالانسحاب من حزب الدعوة الإسلامية مقابل الدعم لتولي منصب رئاسة الوزراء للولاية الثانية.ويعتزم حزب الدعوة الإسلامية خلال المرحلة المقبلة طرد أو تجميد عضوية رئيس الوزراء حيدر العبادي لعدم التزامه بالتعهدات امام الحزب والتشبث بمنصب رئاسة الوزراء.

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