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تقرير الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب
2018/09/20 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم يختلف تقييم وزارة الخارجية الأميركية لإيران كدولة داعمة للإرهاب عن تقييم السنة الماضية، ما يؤكد صحة الرؤى القائلة بأنه لم يكن

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