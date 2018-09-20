تقرير الخارجية الأميركية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب

2018/09/20 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يختلف تقييم وزارة الخارجية الأميركية لإيران كدولة داعمة للإرهاب عن تقييم السنة الماضية، ما يؤكد صحة الرؤى القائلة بأنه لم يكن

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