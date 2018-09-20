2018/09/20 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، في ظل انخفاض جديد للمخزونات الأمريكية وطلب قوي على البنزين في الولايات المتحدة، كما وجدت الأسعار دعما في مؤشرات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد لا تزيد الإنتاج لتعويض نقص إمدادات إيران.

وصعد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.66 دولار للبرميل بعدما زاد 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 71.72 دولار للبرميل بعدما قفز بنحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام في الأسبوع المنتهي يوم 14 سبتمبر أيلول، بينما تراجعت مخزونات البنزين بمعدل أكبر من المتوقع بفعل طلب قوي في غير موسمه.

وكشفت بيانات الإدارة أن المخزونات تراجعت 2.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.7 مليون برميل.

وتجتمع أوبك ومنتجون مستقلون منهم روسيا يوم الأحد في الجزائر لمناقشة كيفية توزيع زيادات الإمدادات داخل الحصص المخصصة لكل منهم لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يصعد بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يصعد بدعم انخفاض المخزونات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).