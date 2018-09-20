مسؤول في PYD : اتفاق تركي ــ روسي لنقل عائلات مسلحي النصرة الى عفرين

2018/09/20 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافتاً الى تدفق المئات منها على المدينة

كشف عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، دارا مصطفى، اليوم الخميس،عن تدفق المئات من عائلات ارهابيي جبهة النصرة( جناح القاعدة في سوريا) إلى مدينة عفرين بغربي كوردستان(كوردستان سوريا) ، عاداً ذلك تأكيداً على وجود اتفاق تركي ــ روسي حيال ذلك.

وقال مصطفى في تصريح لـ(باسنيوز):« ليس هناك إعلان رسمي بين تركيا وروسيا حول نقل مسلحي جبهة النصرة والمتشددين الآخرين إلى عفرين لكن تدفق المئات من عائلات ارهابيي جبهة النصرة ووصول بعض المتشددين الآخرين إلى عفرين يؤكد وجود هكذا اتفاق ».

وأضاف مصطفى ، أن «روسيا ترغب بإبعاد الجماعات الجهادية عن مناطق النظام و الساحل كي لا يشكلوا تهديداً لقاعدتهم في حميميم التي تعرضت عدة مرات لهجمات من طائرات مسيرة دون طيار حيث يعتقد بأنها تعود للجماعات الجهادية من النصرة وغيرها» .

وأشار عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، إلى أن« الجيش التركي والميليشيات الموالية له قامت بتوطين تلك العوائل في منازل المدنيين بقرية كوكان تحتاني التابعة لناحية موباتا, بعد إخراج سكّانها قسراً».

لافتاً إلى أن« العائلات التي أخرجتها تلك الفصائل من منازلها, هي عائلة حاج حسين, عائلة حاج صبحي وعائلة حجيكة», مشيرا إلى أنّ « فصيل أحرار الشرقيّة الموالي لتركيا هو الذي نفّذ تلك المهمة».

وتؤكد التقارير الحقوقية الدولية أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تقوم بانتهاكات يومية بحق سكان عفرين من الاعتقالات والنهب والسرقة وفرض الإتاوات واختطاف المدنيين وإطلاق سراحهم لقاء مبالغ مالية كبيرة، على مرأى ومسمع السلطات التركية.

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