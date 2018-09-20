سائرون تنفي لـ”النور” وجود اتفاق مع الفتح حول تسمية عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة

2018/09/20 | 11:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغدادنفى عضو كتلة سائرون النائب جواد الموسوي وجود اتفاق مع كتلة الفتح حول تسمية نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة كمرشح تسوية.

وقال الموسوي في تصريح لـ “النور نيوز” ان “التقارب مع كتلة الفتح لا يرتقي الى مستوى تحالف سياسي” مبينا ان “هناك تفاهمات في الاطر العامة بين الكتلتين حول طبيعة المرحلة القادمة”.

اكد ان “الحراك الاخير بين سائرون والفتح افضى الى اتفاق الرؤى بشكل عام دون الخوض في التفاصيل الدقيقة والقضايا الفرعية التي تخص تشكيل الحكومة القادمة واسم المرشح الذي سيتولى رئاسة الحكومة”.

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