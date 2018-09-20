وصول ٧٠٠٠ رحلة مدرسية وأكثر من ٥٠٠ سبورة من قبل اليونيسيف إلى نينوى

2018/09/20 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلنت المديرية العامة لتربية نينوى عن وصول ٧٠٠٠ رحلة مدرسية وأكثر من ٥٠٠ سبورة مقدمة من قبل منظمة اليونيسيف إلى تربية نينوى .

المديرية أكدت في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه أن “هذه الرحلات المزدوجة تم توزيعها على مدارس المحافظة بشكل متساوي ومن بينها مدارس المدينة القديمة كما وتم تجهيز تلك المدارس بأكثر من ٥٠٠ سبورة مدرسية”.

المديرية أشارت الى أن “تجهيز المدارس مستمر بالنسبة للكتب المنهجية المقدمة من قبل الوزارة ونسب تجاوزت ٧٥ %”.

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