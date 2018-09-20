عاجل .. بريطانيا وايران تجري حوار صريح على ارض العراق

2018/09/20 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا سفير المملكة المتحدة في العراق، جوناثان بوول ويلكس، سفير ايران في العراق الى حوار صريح.

وقال السفير البريطاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فمت بـ “دعوت سعادة السفير الإيراني الى نقاش صريح حول اخر المستجدات في العراق”.

واضاف لقد “اتفقنا على ان الحكومة القادمة يجب ان تحسن خدماتها المقدمة وتوفر الوظائف الى الشعب”.

دعوت سعادة السفير الإيراني الى نقاشصريح حول اخر المستجدات في العراق و اتفقنا على ان الحكومة القادمة يجب ان تحسنخدماتها المقدمة و توفر الوظائف الى الشعب

— Jon Wilks (@JonWilksFCO) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

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