الاحتلال يعتقل عائلة فلسطينية في الضفة

2018/09/20 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عائلة فلسطينية بكاملها في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت واد أبو كتيلة شمال مدينة الخليل وداهمت منزل عائلة المواطن جمال كرمة واعتقلته مع زوجته هنا مسك ونجلهما.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جنود الاحتلال اعتدوا على بعض أفراد العائلة وأجروا في المنزل تفتيشا دقيقا وحطموا محتوياته.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة الخميس طالت ناشطين وأسرى محررين.



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