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روسيا ترصد 16 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا
2018/09/20 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، رصد 16 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

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