روسيا ترصد 16 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

2018/09/20 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، رصد 16 خرقا لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة.

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