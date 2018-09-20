60 دقيقة أمطار

2018/09/20 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غرقت إحدى المدن العربية، مساء أمس الأربعاء، بسبب أمطار غزيرة هطلت عليها لمدة ساعة تقريبا.

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