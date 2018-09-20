المحكمة العليا الروسية تعتمد قرارا للتعامل مع قضايا التطرف

2018/09/20 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القاضي في المحكمة العليا الروسية، فلاديمير دافيدوف، اليوم الخميس، أن إعادة نشر المواد المتطرفة الطائشة ليست جريمة إذا لم تكن هناك نية للتحريض على الكراهية.

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