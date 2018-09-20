الداخلية: تعزز كربلاء المقدسة بوفد لمحاربة الشائعات

2018/09/20 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت وزارة الداخلية وفداً من قسم محاربة الشائعات الى قيادة شرطة كربلاء والمنشآت للمشاركة مع عناصر الشرطة المجتمعية ومحاربة الإشاعة التابع الى قيادة الشرطة بهدف محاربة الاخبار الكاذبة والشائعات خلال زيارة العاشر من محرم الحرام.

وذكر المتحدّث الإعلامي لقيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي: "استقبلنا وفد من قسم محاربة الشائعات بامرة مدير وضباط القسم التابع الى وزارة الداخلية دائرة العلاقات والاعلام للقيام بحملات توعية بالاشتراك مع الشرطة المجتمعية ومحاربة الاشاعة في قيادة شرطة المحافظة".

واضاف، "تم خلال التجوال المشترك توزيع الارشادات التوعوية التثقيفية على الزائرين وأصحاب المواكب حول خطورة الاخبار المزيفة والمعلومات الغير دقيقة والتي يصدرها البعض من المغرضين بعدة طرق بغية زعزعة وارباك الوضع الأمني واحداث فوضى اثناء الزيارة المليونية".

ولفت الغانمي، الى إن "قيادة الشرطة سبق وأن أطلقت حملة واسعة بالتعاون مع قيادة عمليات الفرات الأوسط والإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة تم من خلالها توزيع ايضاً منشورات وإرشادات تقوم بها فرق جوالة الغاية منها محاربة الاشاعة في محافظة كربلاء المقدسة".

داعياً في الوقت ذاته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الى "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الاخبار الكاذبة وعدم اطلاق الأقاويل جزافا كونها تؤثر سلباً على الأمن المجتمعي وارباك الوضع الأمني المستقر الذي تشهده كربلاء المقدسة".انتهى/س

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