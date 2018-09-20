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المئات في تنزانيا يشاركون بمسيرات عزاء حسيني إحياءً لذكرى عاشوراء
2018/09/20 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

خرج جمع كبير من المواطنين في تنزانيا في مسيرات عزاء حسيني إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأهل بيته وصحبه عليهم السلام يوم العاشر من محرم الحرام.

المشاركون من رجال دين وشرائح مجتمعية متنوعة ومتعددة بينهم نساء وأطفال حملوا رايات حسينية ورددوا شعارات المواساة لآل رسول الله بفاجعة الطف الاليمة.هذا ويحيي المسلمون حول العالم ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي (ع) واهل بيته واصحابه في واقعة الطف بكربلاء سنة 61 للهجرة ، ويستمر الإحياء طوال الايام العشرة الاوائل من شهر محرم على ان يتم احياء يوم العاشر بإقامة المسيرات الحاشدة تجديدا للولاء والعهد للإمام الحسين عليه السلام في حين تستمر في العديد من البلدان مراسم الاحياء الى ما بعد يوم العاشر.انتهىم .

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