نصر الله يؤكد التزامه بقضايا فلسطين واليمن والبحرين

2018/09/20 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، الخميس، تأكيده الالتزام "الإيماني والعقائدي والجهادي" بقضية فلسطين والقدس، فيما أكد وقوفه الى جانب الشعبين اليمني والبحريني.

وقال نصر الله، في كلمة له خلال مراسم إحياء اليوم العاشر من محرم، "نؤكد التزامنا الإيماني والعقائدي والجهادي بقضية فلسطين والقدس والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وشدد نصر الله على "وقوفنا إلى جانب الشعب اليمني المظلوم والمعذب والمقاوم"، مؤكدا على أنه "يجب أن يُكسر الصمت إزاء المجزرة اليومية التي تنفذها قوى العدوان الأميركي السعودي على اليمنيين".

كما أكد على "الوقوف مع شعب البحرين المسالم الذي تحمّل بسلميته كل الطعن والظلم من السلطة ودول الجوار".

وكان نصر الله قال أمس الأربعاء، في كلمة له خلال إحياء ليلة العاشر من شهر محرم إن العديد من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ليس له علاقة بنقل أسلحة إلى حزب الله، موضحاً أنها مرتبطة بفشل المشروع الأميركي السعودي الإسرائيلي.

وأكد نصر الله أن "إسرائيل" تعمل على منع سوريا من امتلاك قدرات صاروخية تحقق توازن ردع، مطالباً محور المقاومة بدرس هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وإيجاد حل لها.

وعن وجود حزب الله في سوريا، أكد نصر الله أنّ "الحزب باقٍ في سوريا طالما ترى القيادة السورية الحاجة لوجودنا".

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