الأسهم الأوروبية تعزز مكاسبها مع تلاشي مخاوف الحرب التجارية

2018/09/20 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الأسهم الأوروبية موجة صعودها، اليوم الخميس، مع تنحية مخاوف الحرب التجارية جانبا وتركيز المستثمرين على أنباء تدعو للمراهنة على ارتفاع الأسعار على صعيد الاقتصاد الكلي والشركات.

وفي الساعة 0722 بتوقيت جرينتش كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 % في حين يتجه المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو صوب مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي بصعوده 0.25 % اليوم.

وارتفع سهم ريو تينتو للتعدين نحو 1.8 % بفضل برنامج لإعادة شراء الأسهم قيمته 3.2 مليار دولار.

وصعدت أسهم إنمارسات 3.5 % بعد أن قالت شركة الأقمار الصناعية البريطانية إنها ستتعاون مع باناسونيك أفيونيكس اليابانية لإتاحة إنترنت النطاق العريض على متن رحلات شركات الطيران التجارية.

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