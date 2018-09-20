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مقتل 4 أطفال في هولندا بسبب اصطدام قطار بدراجة
2018/09/20 | 11:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت صحيفة دو تيليخراف بأن أربعة أطفال لقوا حتفهم وأصيبت امرأة واحدة على الأقل عندما صدم قطار دراجة هوائية مزودة بصندوق أمامي يشيع استخدامها بين الآباء في هولندا لنقل أطفالهم.

وأضافت الصحيفة أن الحادث وقع في مدينة أوش بشرق البلاد بالقرب من الحدود مع ألمانيا.

وأكد بيان للشرطة وقوع “حادث خطير جدا” أدى إلى “إصابات بالغة وربما عدة وفيات”.

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