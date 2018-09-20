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ضبط ثلاثة مسافرات عراقيات بحوزتهن فيزا شنگن مزور في النجف
2018/09/20 | 12:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط ثلاثة مسافرات عراقيات في مطار النجف، بحوزتهن فيزا شنگن مزور.

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