ضبط ثلاثة مسافرات عراقيات بحوزتهن فيزا شنگن مزور في النجف

2018/09/20 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط ثلاثة مسافرات عراقيات في مطار النجف، بحوزتهن فيزا شنگن مزور.

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