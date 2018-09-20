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مصدر:العبادي والعامري بحثا تشكيل الحكومة القادمة
2018/09/20 | 12:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- آخر تحديث: 20 شتنبر 2018 - 12:02 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع، الخميس، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عقدا اجتماعاً و بحثا الاوضاع السياسية.وافاد المصدر: ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد، مساء امس الاربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري اجتماعاً في بغداد وبحثا الاوضاع السياسية وتشكيل الحكومة القادمة”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في (12 ايار 2018) لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أنهى البرلمان من انتخاب هيئته الرئاسية.

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