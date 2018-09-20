تصنيف الفيفا - تونس تواصل التربع على الصدارة عربيًا وسط تغير محدود

2018/09/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر حافظ منتخب تونس على صدارة ترتيب تصنيف الأندية العربية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لشهر سبتمبر الجاري وذلك عقب تقدمه مركز وحيد ليحتل المركز الــ23 عالمياً والأول أفريقياً.

تونس احتلت المركز الـ 23 عالميًا يليها المغرب في المركز الثاني عربيًا والـ 46 عالميًا، والذي تقدم أيضاً مركز وحيد عن الشهر الماضي.

وحقق منتخب مصر تقدم مركز ويحد أيضاً بعدما سجل أكبر تراجع في تصنيف الفيفا للشهر الماضي وذلك بحسب ما كشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، محتلا المركز الـ 64 عالمياً والثالث عربياً.



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أما منتخب السعودية فتراجع أيضا ولكن تراجعه لم يكن كبيرا حيث تواجد في المركز الــ71 عالمياً متراجعا مركز وحيد، وجاء المنتخب السوري في المركز الـ74 عالمياً، بينما حلت لبنان في المركز الــ77، ثم الإمارات في نفس ترتيب لبنان.

وعلى صعيد القارات، جاءت تونس في المركز الأول أفريقيا، بينما احتلت المغرب المركز الخامس والمنتخب المصري العاشر قبل الجزائر التي جاءت في المركز الـ69 عالمياً.

ملخص الجولة الأولى من دوري الأبطال بنظرة كوميدية 👀😅 pic.twitter.com/AgfBMDpRao

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018أما على الصعيد الآسيوي فقد أحتل منتخب إيران الصدارة وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس والسوري سادساً وسوريا السادس آسيوياً .





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