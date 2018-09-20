تصنيف الفيفا – بلجيكا تخطف الصدارة من فرنسا وألمانيا تتقدم 3 مراكز

2018/09/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيفه الشهري الذي يصدره بصفة دورية للمنتخبات وذلك عقب فترة التوقف الدولي والتي شهدت لعب بطولة دوري الأمم الأوروبية.

التصنيف شهد خسارة فرنسا للصدارة لصالح بلجيكا بعد التساوي في النقاط، كما هبطت الدنمارك لمركز واحد لتحتل المركز العاشر.

ألمانيا نجحت في الصعود 3 مراكز لتحتل المركز الـ 12 كما صعدت إيطاليا مركزًا لتعود في قائمة أفضل 20 منتخبًا في العالم.



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تصنيف FIFA العالمي 📈لأول مرة منذ بداية التصنيف ⬅️ منتخبان يتشاركان في مركز القمة 🔝!بلجيكا 🇧🇪 ارتقت مرتبة وأصبحت في المركز الأول مشاركة مع أبطال العالم 🇫🇷ألمانيا 🇩🇪 ارتقت 3 مراكز لكن لا تزال خارج العشرة الكبارهنا الترتيب الجديد للمنتخبات👈 https://t.co/pYSdyjEsHQ pic.twitter.com/unOATvLQMy

— FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 20, 2018 وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ التصنيف التي يتساوى فيها منتخبان في مركز الصدارة.

أوكرانيا كانت أكثر المنتخبات ارتقاءًا في التصنيف، حيث قفزت 6 مراكز لتحتل المركز الـ 29.

بينما أصبحت غانا أسوأ المتراجعين بعد الهبوط لست مراكز واحتلال المركز 51.

ومن المتوقع أن يصدر التصنيف الجديد بتاريخ 25 أكتوبر المقبل.

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