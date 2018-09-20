بدء اعادة تأهيل وبناء 10 الاف منزل في الموصل القديمة

2018/09/20 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى _شروق ماهر

اعلن رئيس لجنة اعمار المناطق المتضررة في محافظة نينوى مزاحم الخياط اليوم الخميس عن اعادة بناء وتاهيل عشرة الاف منزل في الموصل القديمة حصرا.وقال الخياط لوكالة الانباء العراقية (واع)ان”لجنة اعمار المناطق المتضررة خصصت مبالغ لانشاء هذة المنازل وتاهيل البعض منها بخبرة عراقية وبالتعاون مع شركات حكومية ”واضاف الخياط ان” مدة البناء ستكون في اقل من 6 اشهر من اجل اعادة العوائل النازحة بعد استباب الامن في عموم المنطقة”.

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