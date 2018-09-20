English | كوردى


بدء اعادة تأهيل وبناء 10 الاف منزل في الموصل القديمة
2018/09/20 | 12:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نينوى _شروق ماهر

اعلن رئيس لجنة اعمار المناطق المتضررة في محافظة نينوى مزاحم الخياط اليوم الخميس عن اعادة بناء وتاهيل عشرة الاف منزل في الموصل القديمة حصرا.وقال الخياط لوكالة الانباء العراقية (واع)ان”لجنة اعمار المناطق المتضررة خصصت مبالغ لانشاء هذة المنازل وتاهيل البعض منها بخبرة عراقية وبالتعاون مع شركات حكومية ”واضاف الخياط ان” مدة البناء ستكون في اقل من 6 اشهر من اجل اعادة العوائل النازحة بعد استباب الامن في عموم المنطقة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء اعادة تأهيل وبناء 10 الاف منزل في الموصل القديمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء اعادة تأهيل وبناء 10 الاف منزل في الموصل القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ اتحاد اليد يفتح تحقيقاً بأحداث لقاء العراق وكوريا
⋙ اعتقال سجين هارب وشخص جمع معلومات عن مواكب حسينية ببغداد
⋙ المسح الديموغرافي لإقليم كوردستان: دخل الأربيليين أعلى من دخل أهالي السليمانية
⋙ ﻿تركيا تسهل شروط منح الجنسية مقابل العقار والاستثمار لدعم الاقتصاد وتوقعات بإقبال عربي كبير
⋙ ابتكار وسادة جديدة تساعد على التخلص من الارق
بالفيديو والصور
⋙ 60 دقيقة أمطار "تغرق" مدينة جزائرية... وفيديو يرصد الكارثة
⋙ فيديو| «قبل المساء».. فلسفة الشك والنسيان عند عمرو العادلي
⋙ (بالصور) مقتل تسعة دواعش بغارة جوية للتحالف غرب الانبار
الأكثر شيوعا