المنتخب الوطني يحافظ على مركزه الـ89 في تصنيف فيفا الجديد

2018/09/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ المنتخب الوطني على مركزه، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر، اليوم الخميس.

وجاء المنتخب الوطني في المركز 89 برصيد 1272 نقطة، إذ حافظ على ترتيبه في التصنيف الأخير، الصادر في آب الماضي.واحتل المنتخب الوطني المركز الحادي عشر على مستوى قارة آسيا، إذ جاء بعد منتخبات إيران واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية وسوريا والصين ولبنان والإمارات وعمان.

فيما جاء في المركز العاشر على مستوى المنتخبات العربية بعد تونس والمغرب ومصر والجزائر والسعودية وسوريا ولبنان والإمارات وعمان.وانتزع المنتخب البلجيكي صدارة التصنيف العالمي من فرنسا برصيد 1729 لكل منهما، وحلت البرازيل في المركز الثالث برصيد 1663 ثم كرواتيا بالمركز الرابع برصيد 1634

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