إنطلاق عزاء ركضة طويريج

2018/09/20 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} أنطلقت، اليوم الخميس، العاشر من شهر محرم الحرام مراسم عزاء ركضة طويريج في محافظة كربلاء المقدسة بمشاركة مئات الالاف من المؤمنين لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين {عليه السلام}.وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم، ان "مئات الالاف من المؤمنين يحييون مراسم زيارة العاشر من محرم الحرام، ومنها شعيرة ركضة طويريج الخالدة بكربلاء الحسين".وشهدت محافظة كربلاء المقدسة توافد الملايين من المؤمنين لاحياء الشعائر الحسينية في يوم العاشر من محرم الحرام، فيما فرشت العتبة الحسينية المقدسة طريق الركضة بالرمال والسجاد الاحمر.ويشارك في هذا العزاء الملايين من شتى انحاء العراق والزوار القاصدين له من الخارج، وهو أشهر المواكب الحسينية على الإطلاق إذ يمتاز بالركضة ولان غرضه التعبير عن الاستجابة لقول الامام الحسين {عليه السلام} وهو {الا من ناصر ينصرني}، فتخرج الملايين تعبيرا عن تلبيتها لندائه عليه السلام.من جانبها اعلنت إدارة العتبة الحسينية ان الموكب الذي سينطلق يوم العاشر من محرم بعد صلاة الظهر من شارع الجمهورية باتجاه باب قبلة الامام الحسين {عليه السلام} ويدخل الى الصحن الحسيني الشريف ثم يخرج منه باتجاه بين الحرمين وصولا الى مرقد ابي الفضل العباس {عليه السلام}.يذكر ان عزاء طويريج يعود تاريخه الى عام 1303 هــ الموافق 1885 م ، الا أنها قد تعرضت للقمع والمنع من قبل ازلام النظام الصدامي البائد وتم اعادة العمل بها بعد سقوطه عام 2003، إذ تنطلق هذه الشعيرة من قنطرة السلام باتجاه المدينة القديمة وذلك بعد صلاة الظهر، وهي الساعة واللحظة التي استشهد فيها الامام الحسين عليه السلام وبقي وحيدا على ارض كربلاء ينادي {هل من ناصر ينصرنا}، وقد حدد هذا المكان كمنطلق لهذه الركضة بعد ان يلتحق أبناء مناطق الوسط والجنوب بأبناء كربلاء المقدسة ليشكلوا بذلك اكبر سلسلة بشرية تسيل كسيل بشري عارم صوب مرقدي الامام الحسين واخيه العباس {عليهما السلام} وهم يجددون بذلك عزائهم وولائهم بشكل سنوي .انتهى

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