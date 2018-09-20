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تداعيات إسقاط الطائرة الروسية.. وفد إسرائيلي بموسكو
2018/09/20 | 12:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تواصل إسرائيل مساعيها المكثفة لاحتواء تداعيات دورها في إسقاط طائرة روسية بواسطة المضادات الأرضية السورية ليلة الاثنين الماضي، ومقتل 15 عسكريا كانوا على متنها.

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