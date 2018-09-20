تداعيات إسقاط الطائرة الروسية.. وفد إسرائيلي بموسكو

2018/09/20 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل إسرائيل مساعيها المكثفة لاحتواء تداعيات دورها في إسقاط طائرة روسية بواسطة المضادات الأرضية السورية ليلة الاثنين الماضي، ومقتل 15 عسكريا كانوا على متنها.

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