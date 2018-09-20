2018/09/20 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي وأحد الهاربين من سجن “أبو غريب” في بغداد) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي وأحد الهاربين من سجن “أبو غريب” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).