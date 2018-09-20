مفاجأة... السبب الحقيقي وراء تراجع مستوى صلاح وخلع قميص ليفربول

2018/09/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، تفاصيل مثيرة حول الأداء السيء الذي ظهر به اللاعب المصري محمد صلاح خلال المباراة التي جرت بين الفريق الأحمر وضيفه باريس سان جيرمان، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

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