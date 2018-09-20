وحش مرعب يشبه

2018/09/20 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد سياح على شواطئ أوكلاند في نيوزلندا، مخلوقا نابضا غير عادي.

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