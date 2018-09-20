English | كوردى


وحش مرعب يشبه
2018/09/20 | 13:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجد سياح على شواطئ أوكلاند في نيوزلندا، مخلوقا نابضا غير عادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحش مرعب يشبه "البركان" يظهر على شواطئ نيوزيلندا (صور)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وحش مرعب يشبه "البركان" يظهر على شواطئ نيوزيلندا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ واخيرا سيحسمها الشارع
⋙ عرب كركوك يطالبون بفتح تحقيق بـ”انتهاكات” الأحزاب الكردية بحق العرب والتركمان
⋙ وكالة:شركة نفط روسية تدعو عملاءها للدفع باليورو بدلاً من الدولار
⋙ شرطة صلاح الدين تعلن نجاح خطة عاشوراء باحباط “مخطط كبير” لاستهداف المواكب
⋙ بالصور:احياء ذكرى يوم العاشر من المحرم الحرام في مشجج الشيخ عباس الكبير
بالفيديو والصور
⋙ بعد الفيديو"الفضيحة" .. الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في طهران
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاشتباكات المسلحة تتسبب في قطع الكهرباء جنوب وغرب طرابلس
⋙ بالصور:احياء ذكرى يوم العاشر من المحرم الحرام في مشجج الشيخ عباس الكبير
الأكثر شيوعا