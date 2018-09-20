وكالة:شركة نفط روسية تدعو عملائها للدفع باليورو بدلاً من الدولار

2018/09/20 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفاد تقرير صحفي بأن شركة نفط روسية تدعو عملاءها لشراء الخام باليورو بدلاً من الدولار، إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك.

وقال تجار يتعاملون مع الشركة في تصريحات لوكالة "رويترز"، أمس الأربعاء، إن الشركة دعت إلى ذلك كتأمين ضد العقوبات الأمريكية القاسية المحتملة.

وتُدعى تلك الشركة "سورجوت"، وتعد رابع أكبر شركة روسية في مجال النفط من حيث الإنتاج، ورفضت التعليق على تلك الأنباء، حيث ذكرت أنها لا تعلق على نشاطها التجاري.

وتابعت المصادر أن الشركة طلبت من عملائها الموافقة على إضافة بند لعقودهم يشتمل موافقتهم على التعامل في المدفوعات باليورو.

وفي رسالة من الشركة الروسية إلى أحد العملاء، ذكرت أنها تحتاج إلى تنفيذ تلك الخطوة من أجل تجنب أي مشاكل محتملة قد تنتج عن تنفيذ المدفوعات بالدولار الأمريكي.

كما أكدت مصادر أخرى أن الشركة بدأت في تصعيد عملية الإلحاح في تلك القضية، وحذرت في بعض الحالات من رفض عطاءات المشتريين بالنسبة إلى شحنات الخام حال رفضهم التوقيع على هذا البند.

ومنذ بداية الشهر الجاري، بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ عقوبات ضد روسيا بسبب واقعة تسمم جاسوس روسي في المملكة المتحدة.

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