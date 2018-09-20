2018/09/20 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحثت الشركة العامة للمعارض التابعة لوزارة التجارة العراقية، مشاركة الشركات الإسبانية في الدورة الـ45 لمعرض بغداد الدولي.

وأشارت العامة للمعارض في بيان على موقع الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن مدير عام الشركة أوضح خلال لقائه بالسفير الإسباني في العراق، أن معرض بغداد الدولي فرصة حقيقة لإبراز منتجات ومشاريع الشركات الإسبانية.

وأضاف البيان، أن الشركة على إستعداد لتقديم كافة التسهيلات والدعم وتذليل الصعوبات من أجل ابراز دورالسفارة و الشركات الإسبانية من خلال المشاركة في دورات معرض بغداد الدولي،باعتبار إسبانيا من الدول الرائدة في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح البيان، أن مشاركة السفارة والشركات الإسبانية في الدورات السابقة كانت تسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة للتعريف بمنتجاتها وقدراتها وإمكانية الاستفادة منها في مجال الإستثمار .

من جانبه أبدى السفير الإسباني استعداده للاتصال بالشركات في بلاده وحثهم على المشاركة في الدورات الدولية لمعرض بغداد الدولي القادمة، معرباً عن ثقته بقدرة العراق على النهوض بواقعه الاقتصادي والانفتاح على جميع الدول والشركات وفي كافة الأصعدة التجارية والاقتصادية.

وتنطلق الدورة الـ45 لمعرض بغداد الدولي في 10 نوفمبر القام، وتستمر لمدة 10 أيام.

وكانت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، دعت في يونيو الماضي فرنسا للمشاركة بالدورة الـ 45 لمعرض بغداد الدولي، بعد انقطاع دام لـ5 سنوات.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ44 لمعرض بغداد الدولي، في 21 أكتوبر من العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 شركة تتبع 18 دولة عربية وأجنبية.

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