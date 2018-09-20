تقرير: الصين تخطط لخفض التعريفات على الواردات في أكتوبر

2018/09/20 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أفاد تقرير صحفي أن الصين تخطط لخفض متوسط التعريفات على الواردات من شركائها التجاريين الرئيسيين في الشهر المقبل.

وكان رئيس مجلس الدولي الصيني صرح أمس أن بلاده ستُطبق مزيد من خفض التعريفات على شركاء تجاريين دون توضيح مزيد من التفاصيل.

من جانبهم أكد شخصان مطلعان على الأمر لوكالة "بلومبرج" اليوم الخميس إن بكين تخطط لتنفيذ تلك الخطوة في أكتوبر المقبل.

وفي الأسبوع الجاري قررت الصين تطبيق تعريفات جمركية على واردات من الولايات المتحدة قيمتها 60 مليار دولار، وذلك عقب القرار الأمريكي بتنفيذ تعريفات على واردات من الصين قيمتها 200 مليار دولار.

وبالإضافة إلى التعريفات الأمريكية الأخيرة فإن واشنطن كانت طبقات في الشهور القليلة الماضية تعريفات أخرى على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعريفات أمريكية على واردات من بكين قيمتها 267 مليار دولار حال اتخاذ الصين أي إجراءات انتقامية.

وأكدت الصين أمس على أنها لن تستخدم سلاح خفض قيمة اليوان في حربها التجارية أو من أجل جعل صادراتها أكثر تنافسية.

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