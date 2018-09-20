فهمي:شروط المرجعية لاتنطبق على كل المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة

2018/09/20 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 20 شتنبر 2018 - 1:16 م

بغداد/شبكة أحبار العراق- وصف القيادي البارز في تحالف سائرون رائد فهمي، الخميس، مواصفات المرجعية الدينية بشأن رئيس الوزراء المقبلة بـ”الضيقة”، وفيما بين أن هناك أكثر من 10 أسماء لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد، أكد أن خيار المعارضة مايزال الاقرب لتحالفه.وقال فهمي في تصريح صحفي له اليوم، إنه “في سائرون لدينا تحفظات على طريقة اختيار رئيس الجمهورية وآلية اختيار رئيس الوزراء الجديد، لأن التوافقات السياسية للأحزاب ما تزال تعمل بنفس منهجها القديم، وهي آلية ليست شفافة أو مدنية حديثة”.وأضاف، أن “مرجعية النجف طرحت مواصفات، وهي بالأصل مواصفات متداولة، وبالحقيقة هي ضيّقة نسيباً، ولا بد أن تأخذ مدى أوسع وتكون المشاركة فيها أوسع أيضاً”، مشيرا إلى أن “المواصفات التي طُرحت لا تنطبق على أحد من المرشحين حالياً، ولكن هناك أسماء مطروحة ويتم دراستها حالياً ونحن نبحث عن شخصية مقبولة، سياسياً وشعبياً ودولياً، وتكون جريئة في فتح ملفات الفساد والبدء بالعملية الإصلاحية”.وتابع فهمي، أن “هناك أكثر من 10 أسماء لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الجديد، ولا يوجد مرشح له حظوظ أوفر من مرشح آخر.



ونحن في سائرون ليس لدينا عداوة مع أحد، ولكن من يقع عليه الاختيار، لا بد أن يؤمن بالإصلاح”، موضحاً أن “الأحزاب حتى الآن لم تختر أي من المرشحين، والبحث جارٍ، ولا أعتقد أن الأحزاب ستتجاوز على الدستور، بل ستحترم التوقيت الدستوري المعمول به في اختيار الرئيس”.ولفت إلى أن “رؤية مقتدى الصدر في اختيار الرئيس تتمحور حول أهمية اختيار شخصية ذات قاعدة جماهيرية، تكون عوناً له في الأزمات وخلال فتح ملفات الفساد”، مؤكدا أنه “لانزال في عملية المحاولة والبحث عنه، بالإضافة إلى ضرورة كونه مقبولاً من الأطراف السياسية العراقية”.

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