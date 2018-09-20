المنتجات النفطية تعلن نجاح خطتها لزيارة عاشوراء

2018/09/20 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الخميس، عن نجاح خطتها التوزيعية خلال زيارة عاشوراء، مبينة انه تم تجهيز كربلاء بـ ٩ مليون لتر بنزين و٧ مليون لتر گاز و٧٠٠ الف لتر نفط ابيض.

وقال مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " شركة توزيع المنتجات النفطية تعلن نجاح خطتها التوزيعية خلال زيارة عاشوراء التي بدأت في الاول من محرم وتنتهي بالعاشر منه"، مبينا ان "حجم المشتقات النفطية الى جهزت للمحافظة والمواكب والحسينيات والافران والمخابز والمولدات الكهربائية، حيث دفعت اكثر من ٩ مليون لتر من مادة البنزين و٧ مليون لتر من مادة زيت الغاز ( الكاز) واكثر من ٧٠٠ الف لتر من مادة النفط الابيض، فيما خصصت اكثر من ١٥٠ سيارة كبيرة مقسمة بين باصات وشاحنات (لوري) لنقل الزائرين من كربلاء الى باقي المدن".وأضاف ان "المجهز الفعلي للأفران المجازة والمخابز والمواكب والهيئات الحسينية والمولدات بلغ اكثر من ٢٥٠ الف لتر من النفط الابيض واكثر من ١٢٥ الف لتر من مادة زيت الغاز واكثر من ١١٥ الف اسطوانة غاز"، لافتا الى "استخدام اكثر من ٥٥٠ الية في مجال توزيع الوقود ونقله".وأشار الى ان "الخطة شملت تشكيل فرق عمل لكل مدينة كربلاء المقدسة، موضحا ان الخطة نفذت بجهد بشري قوامه ١٢٥٠ موظف من فرع كربلاء والفروع الاخرى الساندة والوكلاء الرسميين لها ، مثمنا الجهد الذي بذله قطاع التوزيع للمساهمة في انجاح زيارة مليونية كزيارة عاشوراء".

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