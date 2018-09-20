المجلس العربي: نستغرب من سرعة استجابة وزارة الداخلية لبيان الاتحاد الوطني

2018/09/20 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو ابدى المجلس العربي في كركوك عن استغرابه من سرعة استجابة الوزارة الداخلية لبيان نواب كتلة الاتحاد الوطني عن محافظة كركوك بخصوص اتهام قوات الشرطة الاتحادية باعتقال مواطنين مدنيين في داقوق وتعذيبهم جسدياً ونفسياً، داعيا رئيس الوزراء بالتدخل لفتح تحقيق بكل الانتهاكات الموثقة ضد العرب والتركمان من قبل “المجاميع الحزبية”.وقال المجلس في بيان […]

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