ظريف: تهديد نيتنياهو ضد ايران تجاوز حدود

2018/09/20 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزیر الخارجیة الإیراني، محمد جواد ظریف، اليوم الخميس, وفي تغریدة له, أن" التهدید الذي أطلقه رئیس الوزراء اسرائيل ضد إیران، یتجاوز حدود الوقاحة".

وقال ظریف أن" إیران بصفتها دولة لا تمتلك السلاح النووي یتم تهدیدها نوویا من قبل مثیر للحروب عند وقوفه إلى جانب مصنع حقیقي لإنتاج الأسلحة النوویة، وهو أمر یتجاوز الوقاحة".واضاف ضريف في تغریدة أخرى بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة التجارب النوویة" علینا أن نتذكر أن القنابل النوویة الوحیدة في منطقتنا تعود لإسرائیل وأمريكا، فالأولى كیان عدواني دائم، والثانیة هي المستخدمة الوحیدة للسلاح النووی فی العالم".انتهى..م.ر

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